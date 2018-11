Avant curt han ils delegads da la PCD grischuna decidì cleramain la parola NA a las iniziativas «Buna scola grischuna». Ed ils delegads han era refusà cun clera maioritad l’iniziativa per l’autodeterminaziun da la PPS.

Quai che pertutga las iniziativas «Buna scola grischuna», èn ils delegads cristiandemocrats suandads a lur deputà Severin Geisseler ch’ha proponì da refusar la fatschenta. Tenor quel na faschessi insumma nagin senn, sch’il Cussegl grond stuess decider davart passa 500 cumpetenzas dals scolars. Quai duai restar chaussa da la regenza. Ils delegads èn suandads ed han decidì cun gronda maioritad la parola NA.

Ils projects naziunals

Il na a l’iniziativa per l’autodeterminaziun han ils delegads da la PCD grischuna decidì cun 74 cunter 5 vuschs, tar trais abstenziuns. Las parolas per las ulteriuras fatschentas federalas ha la suprastanza da la PCD prendì: quella refusa l’iniziativa davart las vatgas cun corna, di percunter gea a la lescha per survegliar assicurads socials.

