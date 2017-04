La pestga cumenza en Grischun

Millis pestgaders pon sa legrar: La pestga en il Grischun ha cumenzà glindesdi en damaun da las 5.

Er quest onn van passa 8000 persunas a pestga en il Grischun. Quai cun pli bler u pli pauc cletg. Pestgaders passiunads san exact: Decisiv per avair success è in bun plaz. In da quels è a Tavanasa en Surselva. Blers pestgaders han prendì la chaschun per cumenzar la stagiun da pestga.

