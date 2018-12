La PLD e ses clom per in program da spargn

Cun l'onn nov daventa Christian Rathgeb il nov schef da finanzas dal chantun Grischun. Il nov è commember da la Partida liberaldemocratica e sa da las stentas da sia partida per in program da spargn. In program da spargn che tschellas partidas vesan sco exagerà. Malgrà il deficit da 34 milliuns en il preventiv 2019 sajan las finanzas solidas. Ils liberaldemocrats en il Cussegl grond vulan spargnar enfin ch'ins sa e na pir cura ch'ins è sfurzà. Sfurzar il futur schef da finanzas d'instradar in program da spargn, quai na fetschia la PLD betg, punctuescha Vera Stiffler, la presidenta da la fracziun liberaldemocratica. I na emportia betg a tge partida ch'il schef da finanzas appartegnia. I giaja per la chaussa.

Spetgar tge che GR-flex porta

Nagin program da spargn, persuenter il project Grischun-flex. Ina sort decret cun pliras leschas e propostas co e nua ch'ins po flexibilisar. Sa distatgar d'automatissems e contribuziuns fixas. Sch'ils liberaldemocrats vegnan era en in onn, cura che Christian Ratgheb preschenta ses emprim preventiv, a clamar suenter in program da spargn, dependia uss da quest GR-flex. Ins spetgia uss la consultaziun ed ils detagls e sche GR-flex possia propi avair in effect e gidar a reducir las expensas ed ils deficits che vegnan a partir da l'onn 2020 a surpassar ils 60 milliuns.

