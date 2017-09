La PLD va sulet cun Rathgeb en il cumbat electoral

Sper Christian Rathgeb na tschenta la partida liberaldemocratica grischuna nagins auters candidats per las elecziuns da regenza 2018.

La partida liberaldemocratica dal Grischun desistia explicitamain sin ina candidatura dubla. Christian Rathgeb, il cusseglier guvernativ actual, haja fatg entant uss fitg bain sia lavur e la finamira saja, ch'el vegnia reelegì cun in bun resultat, scriva la partida en ina communicaziun. È la PLD forsa memia pauc curaschusa? U pertge be in candidat? Pertge na vul la PLD sco pli gronda fracziun dal Cussegl Grond betg empruvar da cumbatter per in segund sez? Bruno Claus, il president da la partida na lai betg carmalar or arguments e strategias. La PLD veglia ir be cun in candidat en las elecziuns da la regenza, sco quai ch'ella haja er fatg ils ultims onns.

Carussel va adina pli plaun

Entant va il carussel da speculaziuns per las elecziuns da la regenza adina pli plaun. L'emprim ha la PS annunzià lur candidat Peter Peyer, lura ha la PBD proponì sco candidats lur cusseglier guvernativ actual Jon Domenic Parolini sco er il deputà Andreas Felix, e lura ha la PCD tradì ch'ella vul trametter sper il cusseglier guvernativ actual Mario Cavigelli er Marcus Caduff en il cumbat. Resta pia be anc ina speculaziun averta: Tgei fa la PPS? Vul era ella trametter ina candidata ubain in candidat en il cumbat?

