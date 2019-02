En collavuraziun cun la firma Bucherer ha Harley-Davidson Grischun producì la pli chara Harley dal mund. Ils dus tresors en il tanc èn il highlight da la maschina – en in sa chatta in'ura ed en tschel in anè cun in diamant da 5.4 carats.

La «Harley-Davidson Blue Edition» è vegnida producida a Maiavilla en la fatschenta Harley-Davidson Grischun. Ensemen cun il concern d'uras e bischutaria Bucherer ha la fatschenta da töfs gì l'idea da construir ina maschina tut speziala.

L'idea era davent da l'entschatta d'integrar ils products da Bucherer en la Harley. Jürg Ludwig, il manader da fatschenta da Harley-Davidson Grischun, è gia dapi onns gieu e flomma per ils töfs. Sia premissa per la pli custaivla Harley dal mund era ch'i restia effectiv ina Harley. Quai vul dir ch'ins ha pudì midar dal original rom dad ina Harley «sulettamain» 49 %.

In anè ed in'ura integrads en in töf

Il highlight dal töf è il tanc. En quel èn numnadamain dus tresors integrads, atgnamain duas fanestras cun vaider rinforzà. En in tresor sa chatta in'ura ed en tschel in anè cun in diamant da 5.4 carats – ed omadus objects roteschan enturn l'atgna axa. Gia be l'anè ha ina valita da 800'000 francs. Era l'ura è vegnida producida da Bucherer exclusivamain per la maschina. Sper l'ura en il tresor datti sulettamain anc ina, e lezza appartegn al possessur da la maschina.

In toc per rimnaders

2'500 uras han ils dus partenaris Bucherer e Harley-Davidson Grischun investà en il töf da luxus. Fin uss è dentant sulettamain Jürg Ludwig ì cun il töf. El è charrà ina giada a Turitg la via da la staziun si e giu. Mo quai saja stà in'excepziun.

Sch'ins giess cun quest töf sin via, donnegiass in pign crap gia l'entir lac.

La «Harley-Davidson Blue Edition» è uss vegnida vendida ad in rimnader da maschinas spezialas. Ed er quel na vegn betg ad ir cun ella sin las vias. La Harley blaua resta pia in object d'exponer. Tgi che vul anc dar in sguard sin la maschina blaua sa far quai a la Swiss Moto a Turitg – là sa Jürg Ludwig numnadamain anc ina giada exponer ses töf preferì.

