Enfin uss saja quai stà la quart sitga stad dapi las mesiraziuns. Ella saja schizunt stada pli sitga che la stad 2003. Il matg 2018 saja quai anc ì. Lura haja quai pluvì en media circa in terz pli pauc.

La setgira ha cumenzà il fanadur

Sch'ins prendia l'exempel da Cuira sche san ins sin basa da las cifras dir ch'i ha ils davos dus mais pluvì bunamain quatter giadas pli pauc quest onn. Ma er en autras regiuns na vesa quai betg or meglier. A Scuol per exempel hai ils davos dus mai be dà 80 millimeters plievgia.

In dals lieus ils pli sitgs è Tusaun. Ils davos trais mais hai a Tusaun dà la plievgia ch'i dat uschiglio aifer in mais.

RR novitads 12:00