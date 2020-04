Cugliunaders sa dattan or sin telefon sco policists e cugliunan daners. Sco la Polizia chantunala grischuna annunzia, hajan persunas criminalas dumagnà dad engianar ina persuna per 15'000 francs. Ils cugliunaders hajan persvas la persuna da retrair daners en bar e deponer quels en la scaffa da brevs.

La polizia avertescha perquai dad esser precaut sch’ina persuna che sa dat sco policist pretenda da retrair daners da la banca. La polizia na pretendia mai daners al telefon. Pertutgads duajan pender si il telefon e telefonar al numer 117, per verifitgar sch’i dat insumma in tal policist.

Ord l'archiv:

Adina puspè sa dattan criminals ora sco policists. Il 2017 aveva la polizia pudì arrestar 8 cugliunaders che pretendevan d'esser policists ed avevan engianà pliras persunas.