«La Quotidiana» cumpara definitivamain er il 2018

L’ediziun da la Quotidiana fa part dal project «Medias rumantschas 2019». Per quest project ha la Lia Rumantscha (LR) pudì rimnar ils daners necessaris da la Confederaziun, dal chantun, da l’Agentura da Novitads Rumantscha (ANR) e ina cumpart vegn era da la Lia Rumantscha (LR).

Il project «medias rumantschas 2019» cumenza l’emprim da settember. La direcziun vegn la Lia Rumantscha ad avair, scriva ella a las medias. L’ediziun da la gasetta fa part al project ed è uschia garantida per il 2018. La Confederaziun, il chantun, la ANR e la LR vegnan a participar cun ina cumpart cuminaivla da 150’000 francs. Ils custs per l’ediziun che restan vegn la Somedia SA a surpigliar, scriva la Lia Rumantscha.

La finanziaziun dal project «Medias rumantschas 2019»

Per realisar il project vegn la Confederaziun communabel cun il chantun Grischun, la LR e l’ANR a dar 200’000 francs e quai en parts egualas. Ina part dal project è d’elavurar in concept per ina purschida da medias futura en lingua rumantscha ch’includa tut las medias rumantschas e resguarda dasper ils formats tradiziunals era formats digitals.

Retschertga represchentativa

Per propi chattar ils basegns da tuts duai uss vegnir elavura a moda professiunala ina retschertga tar las consumentas ed ils consuments. Il project duai esser sin maisa l’atun 2018. Fin a lura sto anc la radunanza dals delegads da la LR dar ses consentiment en chaussa. Las decisiuns duajan alura furmar il mussavia per las propostas conceptualas dal project «Medias rumantschas 2019», scriva la Lia Rumantscha.

Regenza grischuna dat 50’000 francs

Sco la regenza grischuna ha scrit en ina communicaziun vegn ella a sustegnair il project «Medias rumantschas 2019» cun ina cumpart da 50’000 francs. Sco la regenza scriva vul la Confederaziun, il chantun ma era la Lia Rumantscha promover uschia la lingua rumantscha cun in sustegn da las medias rumantschas.

RR novitads 10:00+