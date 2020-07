Dapi ils 11 da matg è la squadra dal contact tracing en funcziun en il Grischun. Els ordineschan la quarantina e stattan en contact cun las persunas, ch'èn en quarantina. Mintga di vegn emplenì ora in questiunari.

Actualmain lavuran be sis persunas en il center dal contact tracing dal chantun Grischun. Els sajan vid far discurs per relaschar glieud ord la quarantina, declera Raphael Hofmann. Sco instructur da la protecziun civila maina el ensemen cun ina persuna da l'uffizi da sanadad il contact tracing.

L'emna passada hajan els gì in cas pli grond en il chantun Grischun cun bleras persunas da contact. Tar las bleras finescha oz da mesanotg la quarantina, declera Hofmann. Tar il cas pli grond sa tracti da quel, nua che almain 80 persunas han stuì ir en quarantina suenter avair visità ina bar en il Welschdörfli a Cuira.

Maletg 1 / 3 Legenda: I na marscha betg bler - ma quai po sa midar dad in di sin l'auter. RTR / Gierina Gabriel Maletg 2 / 3 Legenda: Las reglas da igiena èn sacrosanctas - er tar la squadra dal contact tracing. RTR / Gierina Gabriel Maletg 3 / 3 Legenda: Per tschiffar las datas da las persunas da contact ha il chantun cumpà ina software speziala. (Las datas vesaivlas èn fictivas.) RTR / Gierina Gabriel

Mobilisar ulteriur persunal sche necessari

Tar ils contact tracers sa tracti da persunas da l'uffizi da sanadad, persunas da la protecziun civila u da la centrala d'alarm 144. I dettia adina puspè cas cun 80 enfin 100 persunas da contact, uschia Hofmann.

Quai na possian ins betg dumagnar cun il persunal regular. Lura stoppian vegnir mobilisadas las capacitads da pichet. Talas consistan er da persunas da la protecziun civila, emploiads da la citad u da la Polizia Chantunala.