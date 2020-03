Tge custa ina stagiun per in giuven atlet?

Atletas ed atlets han la pussaivladad da dumandar la «Schweizer Sporthilfe» per sustegn. Quest'organisaziun vegn finanziada da la Confederaziun e da sponsurs privats. L’onn 2018 ha ella sustegnì passa 1'000 atlets ed atletas tranter 9 e 49 onns. Per survegnir sustegn ston ils atlets e las atletas inditgar lur budget per in onn. Tar mintga atlet e per mintga disziplina vesa quel dentant ora auter. Quest exempel è ina media da budget per in giuven skiunz durant la stagiun 2018/2019.

Legenda: Nua van ils daners d'inA atletA durant ina stagiun? Grafica RTR

Sustegn da sponsurs e l'impurtanza da social media

Era Fabiana Wieser da Sent è dependenta da sponsurs. Sco passlunghista fascheva ella part dal cader B e C da Swiss-Ski. Dapi questa stagiun sto ella dentant far tut sezza. Ella profitescha uss dad ina tut nova furma da sponsoring.

Sustegn cun dapli che be daners

Sper il sustegn finanzial prestan era las famiglias dals atlets e da las atletas blera lavur per ademplir ils siemis sportivs. Quai è in dals temas en questa episoda da la seria «Finamiras».

La seria «Finamiras» La seria Finamiras mussa differentas sfidas da giuvens atlets sin lur via tar in sportist professiunal. Ultra da las finanzas vai era anc per la sanadad, la scolaziun ed ils caders.

