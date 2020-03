Il chantun porscha als giuvens talents da sport in post da coordinaziun per chattar in emprendissadi tar in patrun che sustegna els sin lur via tar il sport professiunal.

Sch’ins ha quatter giadas ad emna trenament, duas giadas fitness, la fin d’emna anc gieus per l’entira Svizra enturn e fa anc in emprendissadi – lura po quai vegnir grev da dumagnar tut sut in tetg. Perquai èsi fitg impurtant ch’ils giuvens sportists chattan in patrun che sustegna els sin lur via tar il sport professiunal.

La finala è quai il medem emprendissadi, simplamain cun in per libertads.

Per ch’ils giuvenils chattan in emprendissadi cun in patrun adattà, porscha il chantun in post da coordinaziun, declera Curdin Tuor, il manader da l’Uffizi chantunal per la furmaziun professiunala.

Schliaziuns individualas

Per mintga sportist dovri ina schliaziun individuala. Il skiunz manca numnadamain savens durant l’enviern, entant ch’il velocipedist ha sias cursas tranter la primavaira e l’atun. E per che quest spagat tranter sport, scola e lavur funcziuneschia – porscha il chantun agid da coordinar tut.

Prestar il medem sco ils conscolars

Ils 45 fin 55 giuvenils ch’entschaivian mintg'onn in emprendissadi cun sport da prestaziun dasperas, ston prestar il medem sco ils conscolars.

Els hajan simplamain in per libertads dapli. Per exempel en scola nua ch’els na ston betg esser preschents tant. Els pon far ils pensums u lavurar si la materia en il camp da trenament, sin il viadi ad in turnier e tranteren.

Els stoppian la finala simplamain lavurar sur sasez e valitar, quant bler ch’i dovra per dumagnar ils examens ch’ils collegas en scola ston era far.

Libertads dal patrun

Per che tut funcziuneschia, èsi dentant era fitg impurtant ch’il patrun dat in per libertads al sportist ed è era flexibel.

Per exempel ch’il skiunz ha durant l’enviern adina liber il suentermezdi per pudair ir a trenar. E sch’il plan da trenament sa mida sto il patrun sa mussar flexibel, u ch’il giuvenil dastga prender liber sch’el haja era ina giada ina cursa durant l’emna, declera Curdin Tuor.

Plan B è part dal plan A

Sa decider per la scolaziun u per la carriera sportiva è grev. Questa decisiun na sto dentant betg esser, là nua che la scolaziun fa part da la carriera sportiva.

