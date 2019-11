Perquai che quels da Sent durmivan durant il servetsch divin, ha lur reverenda Conradin Riola scrit in cudeschet da prest 200 paginas. E quai per rumantsch.

Conradin Riola sto esser stà in reverenda engaschà. Ed el aveva in problem: adina puspè sa cupidavan ils da Sent durant il servetsch divin. Els faschevan il cuz empè da tadlar il pled da Dieu – ed il predi da lur reverenda. Per il Signur reverenda ina chaussa nunditga. E cunquai che las sias admoniziuns a bucca na tanschevan betg, ha el decidì da scriver in cudesch cun il titel:

TROMMETA SPIRITUALA Per excitar tots dormenzats pecchiaders, In Special quels chi dormen in Baselgia & Chiasa da Deis.

Sin prest 200 paginas scriva il reverenda en la sia «Trumbetta spirituala» dal putgà da durmir en baselgia e da la natira da la sien. Però, sco che l'istoricher Jon Matthieu ha constatà prest 300 onns pli tard, n’aveva Conradin Riola betg survegnì grond applaus per il ses cudeschet.

Legenda: Il reverenda ha er empruvà da declerar la natira da la sien: «Quest natüral sön & dormir vain causa dals Tampfs, chi van sü dal stomi in l'tscharvé & cheu dal Crastian» RTR

