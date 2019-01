La survista da vias anc serradas:

Engiadina:

ils pass dal Fuorn e Malögia (Malögia vegn probabel avert las 16:30)

la via tranter Preda e La Punt

la via tranter Ardez e Ftan

la via da Martina fin il cunfin dal pajais

la via da Vinadi fin a Spiessermühle, Samignun è uschia cuntanschibel nà da l'Austria

Grischun Central

la via tranter Alvagnì e Bravuogn

lavia tranter Bravuogn e Latsch

la vita tranter Stugl e Latsch

Surselva

il pass dal Lucmagn resta serrà ad interim

la via en Val Stussavgia, tranter Tenna e Thalkirch

En il Partenz èn anc diversas vias lateralas serradas per motivs da segirtad. Sin las bleras vias grischunas èsi da far quint cun naiv e glatsch sin via. Libra da naiv è l'autostrada A13 en l'entir chantun Grischun.

Link sin la pagina da vias grischunas strassen.gr.ch , il link avra en ina nova fanestra

La situaziun sin la rait da la Viafier retica

Er tar la viafier sa normalisescha la situaziun plaunet. Anc serrads èn ils trajects tranter Zernez e Sagliains, Scuol-Tarasp e Sagliains e tranter Tavau e Casti sco er il traject sur il pass Alpsu, tranter Dieni ed Andermatt. Er serrà resta per oz la via da scarsolar tranter Preda e Bravuogn, perquai na cursescha er nagins trens da scarsolar.

RR novitads 10:00