Ils 30 d'october è il di dals parents tgirants. Radund 600'000 persunas tgiran ed accumpognan di per di en Svizra confamigliars e parents.

La valita da la tgira a chasa è strusch pussaivla da taxar en daners. Cifras uffizialas na datti betg. I dettia dentant stimaziuns, di Doris Deflorin, manadra da l'uniun CURVITA, l'associaziun per parents tgirants. En Svizra vegn discurrì d'ina valur da lavur da 3,7 milliardas francs per onn.

Quintà sin il Grischun è quai ina valur da lavur da 85 milliuns francs. Quai èn radund 30% dals custs da sanadad dal chantun Grischun.

Radund 600'000 persunas tgiran ed accumpognan di per di en Svizra confamigliars e parents. Sin basa da quellas cifras vegn calculà ch'i dat en Grischun 14'000 persunas che tgiran partenaris, uffants, geniturs, fragliuns u er amitgs e vischins. Senza quest sustegn na funcziunass il sistem da sanadad en Svizra ed en il Grischun strusch, declera Doris Deflorin.

Magazin ti & jau

Ils 30 d'october è il di dals parents tgirants. Perquai ha l'associaziun CURVITA publitgà in magazin davart la tgira a chasa. Igl è in magazin che preschenta numerusas istorgias persunalas da persunas en il Grischun. La finamira da questa publicaziun è er da far attent e sensibilisar la populaziun grischuna sin las sfidas ch'i dat tar la tgira a chasa.

Legenda: Er il cusseglier guvernativ e minister da sanadad grischun Peter Peyer ha survegnì in exemplar dal nov magazin. MAD

Perquai vul era la politica s'engaschar pli fetg per persunas che tgiran a chasa. Uschia fa la tematica er part dal program da la regenza 2021-2024. Sper purschidas da sustegn vegn tranter auter er discuttà, sch'i dovra sustegn finanzial per la glieud che tgira a chasa.