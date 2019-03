Atgnamain eri l'idea che la bassa è mo in curt intermezzo da trais onns. Ord quels trais onns èsi dentant daventà 10 onns per Fabian e Marina Schuoler. Uschè ditg èn els stads en la regiun da Turitg. Mo cura ch'i è ì per la dumonda d'avair uffants, eri cler per omadus ch'els vulan turnar en il Grischun. Grazia ad in incap èsi lura daventà Laax en Surselva.

Per cletg ha ina dunna fatg encunter, ed ha avert a nus ils egls.

Tar il plan oriund, da cumprar ina chasa a Landquart avevi dà in recurs, uschia che Marina e Fabian han gì temp da ponderar da nov. Els èn lura sa decidids per Laax. Per els il lieu ideal, er pervi da la scola rumantscha per lur dus uffants.

