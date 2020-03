Primavaira è stagiun auta per tut quai che ha da far cun iert e flurs. L'orticultura Gensetter a Landquart, che venda sias plantas da vasch a grossists sco Migros, Coop e Landi, fa durant quel temp var 50% da ses gudogn annual.

Cunquai ch'ils grossists na dastgan dentant betg pli vender flurs e plantas han els stornà tut lur empustaziuns. Heinz Gensetter, il possessur da l'orticultura, ha dentant gia investì tut quels raps ch'el fadiass uss, durant il davos mez onn. Uss ha el da bittar davent pliras 100'000 plantas, ina sperdita da plirs milliuns francs. Sia assicuranza na paja nagut en cas da pandemias ed era sch'el è led da survegnir sustegn dal chantun e da la Confederaziun vegnia ses manaschi ad avair problems existenzials.

In pèr plantas ha el gia regalà a diversas chasas d'attempads ed uss fa el in'ulteriura emprova. Via online-shop vul el vender sias plantas da vasch directamain a la clientella. Sch'i va bain quinta el cun in gudogn da 2-3% da la vendita usitada. In fav en il lai – ma per el l'unic ch'el possia far ussa.