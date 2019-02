20 persunas èn stadas a la fundaziun da la partida. Da quels èn mo 8 commembers da la partida, e da quels 8 commembers èn 3 en la suprastanza. Tuttina è la presidenta Géraldine Danuser cuntenta. Il Grischun saja grond e betg tuts possian adina vegnir als eveniments.

Blers commembers ma paucas commembras

Las dunnas hajan forsa in zic tema da la publicitad, manegia Danuser. Ina finamira saja dad ir activamain a la tschertga per commembras. Ed ella sco presidenta possia ir avant cun in bun exempel.

Schlantsch per la partida mamma

Josias Gasser, che less in sez en il Cussegl naziunal per la Partida verd-liberala è losch e cuntents ch’i dat uss ina partida giuvna, e quella procuria per motivaziun tar la partida-mamma.

I fa bain sche l’agen engaschi chatta in terren productiv, e quai motivescha.

Era Gasser è da la ferma speranza che dapli dunnas chattian la via en la partida giuvna. Sin la glista principala da la Partida verd-liberala sajan las dunnas posiziunadas prominentamain.

La politica fascinescha

Marc Andriu Carigiet da Glion ha 17 onns ed è da Glion. Sco vicepresident ha el ina visiun persunala concreta per sia partida. El less meglierar il mund, meglierar la Svizra. Pass per pass, senza revoluziun mabain cun ils meds dal sistem democratic che saja avant maun. La visiun da la Svizra, en la quala tuts possian viver bain, giuven e vegl. Il proxim pass saja da preschentar in'atgna glista per las elecziun en il Cussegl naziunal.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Chantun Partida giuvna ussa er tar ils Verdliberals dal Grischun

RR actualitad 07:00