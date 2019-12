La lavur voluntara saja ina impurtanta pitga per noss chantun, uschia Peter Peyer. Ma quants e tgi fa insumma lavur voluntara?

En Svizra presta actualmain bun mintga terza persuna lavur voluntara. En il decurs da la vita fa mintga segunda ina giada ina lavur voluntaria. Las pli actualas cifras da l'Uffizi federal da statistica sa basan sin la lavur voluntara prestada l'onn 2013.

Giuvenils che vivan anc a chasa fan il pli pauc

Tenor las cifras da l'uffizi da statistica fan dunnas en general dapli lavur voluntara che umens. Il pli bler fan dunnas ch'han in partenari ed in uffant lavur voluntara. Il pli pauc lavur voluntara fan giuvens che vivan anc tar lur geniturs a chasa. Il pli savens vegn s'engaschà en uniuns da sport u tar la tgira d'uffants da parents. Pli pauc abitants ch'ina regiun ha e pli blers che fan lavur voluntara. Cifras concretas per il chantun Grischun na datti betg.

La lavur voluntara è ina pitga da nossa societad. Senza la lavur voluntara na pudess noss stadi betg pli funcziunar.

