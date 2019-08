La taglia da gudogn vegn sbassada sin 4,5% e l'imposiziun da taglia da dividendas vegn adattada. La regenza aveva proponì da sbassar la taglia sin gudogn per interpresas da 5,5 sin 4%.

Las opiniuns aifer ils burgais ed ils socialdemocrats en il Cussegl grond èn ina giada dapli idas dapart. Quai ha chaschunà discussiuns tar la revisiun da la lescha da taglia.

Las deputadas ed ils deputads han cumpareglià las differentas propostas ch'eran sin maisa cun differents menus. I giaja per la dumonda quant bler ch'i dettia per l'avantpast, quant bler per la tratga principala e quant bler per il dessert. E qua èn las opiniuns idas dapart.

Ils burgais levan tranter auter:

sbassar la taglia sin il gudogn da firmas dad oz 5,5% sin 4,5%

sbassar la taglia sin dividendas ed autras participaziuns da 60% sin 50%

auzar l'import liber da taglia per persunas privatas da 15'000 francs sin 15'500 francs

Ils socialdemocrats han proponì:

laschar la taglia da gudogn sco oz sin 5,5%

laschar la taglia sin dividendas ed autras participaziuns sco oz sin 60%

auzar l'import liber da taglia per persunas privatas da 15'000 francs sin 16'000 francs

Pertge sto il Grischun far la revisiun? La revisiun parziala da la lescha da taglia sto vegnir fatga, perquai ch'il suveran Svizzer ha decidì il matg la refurma da taglia e la finanziaziun da l'AVS (STAF). Il chantun sto uss perquai far midadas da la lescha da taglia, per esser confurm a quella decisiun. Sper quai stat el er sut squitsch da temp, la revisiun duai gia ir en vigur l'entschatta dal 2020.

