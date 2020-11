Pli che 60% da las persunas engaschadas tar la Lia Rumantscha èn dunnas. En la direcziun ed en suprastanza è il maletg dentant in auter. Là èn 70% da las persunas umens. Ed er il nov secretari general è puspè in um.

Per Viola Cadruvi è quai stà il motiv da rimnar vuschs en ina brev averta cun la pretensiun: il proxim post, pia quel sco president u presidenta, sto vegnir occupà dad ina dunna. Passa 70 dunnas han gia suttascrit quella brev.

Jau na dubitesch betg las cumpetenzas dal nov secretari general. Ma suenter 100 onns fissi stà nairas uras d'eleger ina dunna.

Brev averta La brev averta da las dunnas rumantschas , Telechargiar la datoteca

Johannes Flury chapescha pretensiun, ma betg il frust

Il president da la Lia Rumantscha ch'ha er cunelegì il nov secretari general chapescha la pretensiun ch'i dovria dapli dunnas en las etaschas da schef. Il frust chapescha el main bain, cunquai che la Lia haja actualmain en la direcziun duas dunnas e trais umens. Cun il cumenzament da Diego Deplazes dettia lura ina maioritad masculina. Pli pauc bain vesia quai or en la suprastanza, en quella sesan quatter umens ed ina dunna.

La direcziun da la Lia Rumantscha Sin lur pagina d'internet scriva la LR che la direcziun sa cumpona da 5 persunas: Gianna Olina Cadonau (manadra Cutura)

Carmen Dedual (manadra Regiuns)

Andreas Gabriel (manader Affars publics)

Conradin Klaiss (manader Furmaziun)

Daniel Telli (manader Lingua) Plinavant vegn vitiers il secretari general, da nov è quai Diego Deplazes

Gender nagin criteri per eleger il nov secretari general

Il gender n'haja giugà nagina rolla en il proceder d'elecziun – uschè pauc sco criteris regiunals, idiomatics ubain da confessiun, declera Johannes Flury. Els hajan elegì la persuna cun las meglras cumpetenzas e quai saja en quest cas stà in um. Criteris decisivs per l'elecziun sajan stads per exempel l'experientscha en general, l'experientscha da manar, la rait da contacts ubain er co ch'ina persuna po represchentar la Lia. Per quel process hajan els gì sustegn dad in biro professiunal. Uschia haja la suprastanza elegì tenor qualitads, e qua haja in um fatg la cursa. Ina dunna saja dentant vegnida vinavant fin a l'ultima decisiun, sincerescha Flury.

Dunnas cumpetentas èn vegnidas dumandadas, ma quellas han ditg Na.

Sch'ins ha en ina suprastanza blers umens, lura chattan ins era pli paucas dunnas che vulan far quest job.

Dunna sco presidenta?

Cun la brev vul Viola Cadruvi far curaschi a las dunnas da s'annunziar per in post da manar. L'auter onn elegia la Lia Rumantscha in nov president u ina nova presidenta. Là en tant Viola Cadruvi sco era Johannes Flury da l'avis ch'i fiss temp per ina dunna en questa post.