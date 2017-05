Lia vul s’engaschar per l’avegnir da La Quotidiana

La Lia Rumantscha beneventa l’interpellaziun da cusseglier naziunal Martin Candinas che s’occupa da l’avegnir da La Quotidiana.

La Confederaziun ed il chantun Grischun sajan partenaris impurtants per l’avegnir da las medias rumantschas. Tenor atgna communicaziun sa stentia la LR perquai per in inscunter cun quels partenaris en il decurs da las proximas emnas.

La Quotidiana saja vinavant ina pitga impurtanta en il mund da las medias rumantschas. La Lia saja persvadida ch'ins stoppia chattar a vista mesauna ina soluziun per cuntinuar cun ella. Ella na possia dentant betg duvrar meds publics per finanziar La Quotidiana, s'engaschia dentant sin il plaun politic per chattar ina soluziun.

