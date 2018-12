Per la regenza e per differents gremis communals, chantunals e federals valia gia ina limita – dentant betg per deputadas e deputads. Gist per promover dapli politichers giuvens fissia quai dentant d’avantatg, argumentescha Oliver Hohl sia idea.

En la sessiun da december ha el inoltrà in'incumbensa suttascritta da 55 deputadas e deputads da differentas partidas. La regenza vegn uss a sclerir sia posiziun, communitgar sia resposta e lura decida il Cussegl grond schebain l'idea vegn realisada u betg.

Cun 24 onns è la deputada Nicoletta Noi-Togni (independenta, San Vittore) il pli ditg en il Cussegl grond, lura suonda cun 21 onns Urs Hardegger (PBD, Seewis).

