I saja indiscutabel ch'i saja vegnì bajegià ils davos onns en blers lieus memia bler, nuncontrollà e quai cun in enorm surdiever da terren. Las finamiras dals iniziants sajan èn blers secturs chapaivlas, ma ellas sajettian però en blers secturs lunsch sur la mira. Uschia stoppian ins per novas zonas da bajegiar stringent excluder autras zonas da bajegiar e quai eventualmain sur cunfins da vischnancas u schizunt chantuns. Quai na saja betg realistic. Era possia l'agricultura be pli realisar edifizis e stabiliments liads al lieu e tar bajetgs existents possian ins be far midadas minimalas.

Il suveran svizzer decida ils 10 da favrer davart l'iniziativa lantschada dals giuvens verds.

