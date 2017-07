Linard Bardill n'è anc betg cuntent

Il co-iniziant da «Kunzt first», Linard Bardill, pretenda che la cumissiun da gestiun dal Cussegl grond vegnia activa.

Il Museum d'art dal Grischun ha davent dad oz ina co-direcziun. Per Linard Bardill, il co-iniziant da l’acziun «Kunzt first», n’è questa schliaziun dentant anc betg avunda: «Jau hai spetgà questa schliaziun minimala.» I saja ina schliaziun che pussibiliteschia a Martin Jäger e ses Departament d'educaziun e cultura (EKUD) da salvar la posiziun ch'els han. Il cusseglier guvernativ Martin Jäger aveva communitgà oz che Stephan Kunz saja a partir dad immediat responsabel per la part artistica e Nicole Seeberger per la part administrativa dal museum. Che Stephan Kunz e Nicole Seeberger vegnian da lavurar ensemen dubitescha Linard Bardill.

Setgentar la palì EKUD

Vid il exempel Kunz vesian ins co las chaussas vegnian schliadas, cura ch'i na dettia naginas reacziuns e nagin squitsch or da la publicitad. «Quai è il sistem EKUD», crititgescha Bardill. El pretenda che la cumissiun da gestiun dal Cussegl grond vegnia activa e sclereschia, co l'uffizi da cultura funcziunia. «Jau spetg che l'entira chaussa EKUD – ch'è tenor mai ina palì – vegn setgentada», uschia Bardill vinavant.

