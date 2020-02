Ina vischnanca rumantscha n'è en proceduras giudizialas betg obligada da scriver cun la dretgira per rumantsch. A questa conclusiun vegnan quatter derschaders da la Dretgira administrativa chantunala, scriva la FMR. In tschintgavel derschader e l'actuar da la dretgira eran dentant da l'avis che la lescha da linguas pretendia che la vischnanca stoppia far quai en la lingua uffiziala da la vischnanca.

S-chanf scriva per tudestg

Concret vai per in recurs d'in abitant da S-chanf cunter l'elecziun da la cumissiun da l'ovra electrica. La Dretgira administrativa n'è betg entrada sin il recurs ed ha dà raschun a la vischnanca. Interessant en l'entira procedura è dentant che la vischnanca ha consequentamain prendì posiziun per tudestg en il contact cun la dretgira, malgrà ch'il puter è lingua uffiziala da S-chanf. Il recurrent sco era la dretgira han communitgà per rumantsch. La vischnanca fa valair ch'il tudestg, il rumantsch ed il talian sajan linguas uffizialas chantunalas equivalentas. La lescha da lingua permettia che las partidas possian deponer lur intervenziuns a la dretgira en la lingua elegida, pia er per tudestg.

Minoritad è d'in auter maini

Dals tschintg derschaders eran quatter dal maini che quai agir da S-chanf saja en urden. Il quart derschader sco er l'actuar da la dretgira eran dentant d'in auter avis. Tenor constituziun federala e lescha da linguas sajan abitantas ed abitants da vischnancas rumantschas e talianas legitimadas da pretender che lur lingua vegnia resguardada consequentamain. Uschia haja S-chanf violà la lescha.

