Durant la sessiun da zercladur hajan ils tests mussà ch'i dovria in server supplementar per realisar la transmissiun. Perquai vegnia durant questa sessiun anc ina giada fatg tests per ch'il livestream saja pront per la sessiun d'october dal Cussegl grond.

La finamira è da cuntanscher in public pli vast che po persequitar las debattas dal Cussegl grond via la pagina d'internet dal chantun.

RR actualitad 10.00

