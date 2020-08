21,5 milliuns francs per dapli persistenza. Da nov ha la viafier retica 7 novas locomotivas electricas en ses inventar. Cun quellas sajan las emissiuns da substanzas nuschaivlas e da canera da tegnair sin in minimum. Quellas vegnan proximamain repartidas sin differentas staziuns en il Grischun sco per exempel Cuira, Landquart, Tavau u Glion.

Bun per l'ambient e la bursa

Era sche la cumpra da locomotivas electricas è pli chara che quellas da diesel èsi a lunga vista economicamain meglier, declera il directur da la viafier Renato Fasciati. Mintg’onn possian els uschia spargnar 50’000 liters diesel. Las locomotivas electricas survegnan lur forza via las lingias electricas nua ch’ina batteria supplementara vegn chargiada. Uschia che la locomotiva funcziuna era sin binaris senza lingias electricas.

Era vinavant dependents da diesel

En emprima lingia vegnan las locomotivas novas duvradas per spustar trens da persunas, tar accidents u per il transport da rauba. Sch’i va dentant per bajegiar ora la rait u tschentar binaris lura na bastia la battaria supplementara betg. Savens datti là naginas lingias electricas per chargiar si la battaria uschia ch’i dovra per tals intents vinavant locomotivas da diesel.