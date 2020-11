A partir da quest venderdi, ils 6 da november, è l'Italia dividida pervi da la pandemia da corona en trais zonas: melna, oranscha e cotschna. Quai ha la regenza taliana decis la mesemna. Sco zonas cotschnas, pia cun privel fitg aut, valan lura la Lombardia, il Piemont, Valle d'Aosta e Calabria.

Che la Lombardia è classifitgada sco zona cotschna, ha er consequenzas per il Grischun. Visitas da parents ed amis da l'autra vart dal cunfin en l'Italia n'èn uschia il mument betg pussaivlas. Aifer las zonas cotschnas dastgan ins sa muventar a partir da venderdi be anc, sch'igl è necessari per la lavur u la sanadad. Viagiaturs en talas zonas cotschnas ston da tut temp purtar ina auto-decleraziun cun sai. Sin quella sto esser remartgà per tge scopo che la persuna è da viadi.

Er la Viafier retica fa perquai attent ch'i n'è a partir da quest venderdi, ils 6 da november, betg lubì da traversar il cunfin cun il Bernina-Express per far excursiuns turisticas a Tirano.