In demonstrant che lieua per il clima

La gruppaziun «Klimastreik Graubünden» è sa messa cun placats e parolas sco «liefera statt lafera» u «das neue Energiegesetz verheizt unsere Zukunft» en posiziun avant la porta dal Cussegl grond. Quai per mussar a las deputadas ed als deputads, ch'els n'èn betg cuntents cun lur propostas per la revisiun parziala da la lescha d'energia.

In dals activists è il giuven Loris Niethammer. Per el è la proposta «betg adattada per il futur e memia pauc clera». La cummissiun avess dastgà pretender «dapli». Simbolicamain per la situaziun dal clima han ils demonstrants er fatg in um da naiv che ha protestà cun els - cunquai ch'el è dentant gia insaquants dis vegls, era el in zic luà - «exact sco quai che nus avain vulì», agiunta Loris Niethammer.

Legenda: Demonstrant dal clima Qua era l'um da naiv anc entirs. RTR, S. Bundi

RTR actualitad 07:00