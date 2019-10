WWF Svizra examinescha in recurs cunter la lubientscha da sajettar quatter lufs pitschens. Els deploreschan, che l'Uffizi federal d'ambient ha dà la lubientscha, deploreschan dentant er ils donns ch'ils lufs han fatg. Bler dapli na san els dentant betg dir per il mument, perquai ch'els n'enconuschan anc betg tut ils detagls.

Nus vegnin uschè svelt co pussibel a requirir il dossier da schluppettada tar l'Uffizi da chatscha e controllar quel conscienziusamain.

L'Uffizi federal d'ambient ha dà la lubientscha da regular la populaziun en il massiv dal Beverin. Cunter quella lubientscha pon be las grondas organisaziuns d'ambient far recurs. A partir dad oz venderdi han ellas 30 dis temp per inoltrar in recurs.

A partir dad oz vala dentant er la lubientscha da sajettar ils lufs. igl è cun quai pussaivel da sajettar ils lufs, avant ch'il termin da recurs è scadì. Il manader da l'Uffizi da chatscha, Adrian Arquint, ha ditg envers RTR, ch'els na spetgian betg ils 30 dis.

Il WWF Svizra na po betg dir bler davart quai, uschia funcziunia il sistem simplamain. L'experientscha haja er mussà, ch'i dovria temp per sajettar ils lufs, manegia il pledader dal WWF Svizra, Jonas Schmid. Quai vegnia er questa giada ad esser il cas.

«Luf Svizra» deplorescha la lubientscha

Er la gruppa «Luf Svizra» deplorescha la decisiun da l'Uffizi federal d'ambient. Els acceptan dentant quella, cunquai che la regulaziun saja legala.

Cun sajettar ils lufs na vegnian animals da niz dentant betg protegids meglier ed il luf er betg acceptà meglier, di lur president David Gerke envers RTR. I fetschia dapli senn dad auzar las mesiras da protecziun per las muntaneras, per exempel cun chauns u saivs electricas.

