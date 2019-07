La Svizra na vegn betg schanegiada da la mafia taliana. La 'Ndrangheta calabresa saja schizunt etablida quà, di la schurnalista libra Madeleine Rossi che sa deditgada al fenomen en in rapport da passa 100 paginas.

Er sch'ins na vesia betg ella, la «'Ndrangheta» saja fitg preschenta en Svizra, uschia la schurnalista envers la gasetta «Le Temps». Las arrestaziuns en connex cun l'uschenumnada cella da Frauenfeld, saja la cumprova persuenter. Latiers sa tractia però be dad IN da plirs bratschs.

Ulteriurs dettia sur tut en il Tessin. Perquai che la 'Ndrangheta saja entant dentant uschè enconuschenta, saja ella er sa derasada en il Grischun. Las autoritads grischunas stoppian far attenziun, pertge uschiglio possia dar in nausch terratrembel, di Rossi.

Sparir e lavar daners

Per la preschientscha da la mafia en Svizra dettia duas raschuns: Persunas che vulan sparir e per lavar daners, declera Rossi. Intginas persunas sin la fugia hajan perfin survegnì ina permissiun da dimora B, quai mussa l'exempel da dus mafiosis arrestads il 2016 en il Vallais.

Questas persuna ageschan fitg discret e vivan sco mintgin.

Perquai ch'els na sajan betg da chasa en Svizra, giajan els en pli auts ristgs ch'en Italia. Sch'els vegnan lura en las lingias grassas, ston els quintar cun in chasti a chasa entras lur organisaziun.

Gastronomia e hotellaria èn adattadas per lavar daners

Da lavar daners saja entant vegnì pli grev en Svizra, ma i saja anc adina pussaivel. Sur tut las bancas grondas sajan pli severas, ma autras instituziuns hajan remplazzà quellas. Plinavant porschian la hotellaria e la gastronomia pussaivladads per lavar daners.

En il Tessin existian per exempel bars e cafés ch'èn l'entir di vitas, ma ellas han in'enorm gronda svieuta, di Rossi. Er sche quai na saja nagin mussament, saja quai bain in indizi impurtant.

Politichers san da quai

Fertant che la gronda part da la populaziun na sappia betg bler dal tema, sajan ils politichers svizzers infurmads. I dettia dentant raschuns finanzialas che discurrian encunter da vegnir activs, hai num en il rapport.

Intgins fiduziaris e cussegliaders da finanzas gudognan grondas summas entras la preschientscha da la mafia.

Rapport be per talian

La 'Ndrangheta sa derasia e vegnia er ad esser da sentir pli ferm en Svizra. Tuttina na possian ins betg vegnir paranoid e stigmatisar l'entira societad calabresa e taliana.

Il rapport «Mafie italiane in Svizzera» datti fin uss be per talian. Ina translaziun franzosa saja en lavur.

