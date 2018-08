Proxim glindesdi – cun il cumenzament da la scola – vegn er introducì il plan d'instrucziun 21 en las scolas grischunas. Ils magisters e las magistras sajan pronts, manglus sajan però anc ils meds d'instrucziun per rumantsch e per talian.

La scola grischuna saja preparada bain per introducir il plan d'instrucziun 21. Quai han accentuà la gievgia schebain il directur da la Scol'auta da pedagogia dal Grischun, Paolo Curcio, la presidenta da la magistraglia grischuna, Sandra Locher Benguerel sco er il cusseglier guvernativ responsabel per las scolas, Martin Jäger.

Meds d'instrucziun per talian e rumantsch mancan

Il nov plan d'instrucziun resguardia tenor Jäger la situaziun da linguatgs en il Grischun. Las tavlas da lecziuns per las scolas tudestgas, talianas e rumantschas sajan quasi identicas. Be tar ils meds d'instrucziun ha Jäger concedì tscherts problems: Per tudestg sajan ils cudeschs pronts. Per talian e rumantsch pudessi dentant anc durar in temp.

Oravant tut ils magisters rumantschs sajan però gia disads da lavurar cun meds d'instrucziun manglus, ha manegia il cusseglier guvernativ. Sandra Locher Benguerel vesa quai dentant pli negativ, la situaziun tar ils meds d'instrucziun per talian e rumantsch saja critica. Ord vista dals magister saja quai in problem.

RR novitads 17:00