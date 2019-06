La notg sin mardi hai dà en differentas parts da la Svizra ferms urizis. Per Gamsen en il Vallais ha Meteosuisse auzà il privel d'urizis sin oransch. Per la regiun da Cuira è schizunt vegnì registrà in urizi dal stgalim cotschen. Quai munta privel da granella, ferma plievgia e suffels da stemprà. Vitiers hai dà ina gronda activitad da chametgs. Il center da l'urizi è stà en la regiun dad Innerferrera.

Privel considerabel per Val dal Rain da Cuira

Tranter Cuira e Landquart ha l'Uffizi federal d'ambient entant augmentà il privel d'aua gronda sin considerabel, pia sin stgalim 3 da 5. Per l'ulteriur Grischun vala il mument in privel d'auas grondas 2. Quai è in privel moderà.

Legenda: Privel d'aua gronda en Svizra Cotschen stgir = fitg grond privel, cotschen = grond privel, oransch = privel considerable, mellen = privel moderà, verd = pitschen privel, grisch = nagin privel. Uffizi federal d'ambient

La Reuss ha surpassà limita en l'Uri

Tar intgins flums è il privel d'auas grondas creschì suenter la plievgia permanenta, quai tenor l'Uffizi federal d'ambient. Uschia maina la Reuss en il chantun Uri memia blera aua. Cunquai ch'il livel da l'aua ha surpassà ina limita, hai durant la notg gia duvrà en plirs lieus mesiras da protecziun.

Previsiun da l'aura empermetta stabilisaziun

Tenor Felix Blumer, meteorolog da SRF, è la situaziun sa stabilisada en il chantun Grischun dapi mardi da mezdi. Enfin mesemna da mezdi possia anc plover en in u l'auter lieu dal Grischun. Dentant na saja betg da quintar cun blera aua. Gievgia turna la stad puspè en il Grischun cun temperaturas miaivlas.

Cunquai ch'i vegn chaud gievgia e venderdi pon ils terrens sa revegnir da la plievgia dals ultims dis.

RR novitads 06:00++