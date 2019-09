cuntegn

Mancanza da persunal - Tgi tgira Vus, cura che Vus essas vegls?

La Spitex Grischun e l'uniun d'ospitals e chasas da tgira han fatg attent il venderdi sin la mancanza da persunal da tgira che daventia pli e pli in problem. 170 persunas èn stadas sin la plazza dal teater per far attent sin il «pli impurtant job da la Svizra».