Ils giuvenils grischuns duain er en l'avegnir avair la pussaivladad da frequentar ina scola media or en las regiuns. La premissa persuenter vegn stgaffida en la revisiun totala da la lescha davart las scolas medias.

Mantegnair las structuras existentas per scolas medias

La regenza ha deliberà la missiva persuenter per mauns dal Cussegl grond. La lescha revedida ha la finamira da mantegnair tant sco pussaivel las structuras da scola media, cun ina scola media chantunala en in u plirs lieus ed er cun scolas medias decentralas. Uschia duai per exempel il chantun intervegnir a temp sch’ina scola media privata na po betg cuntinuar ses manaschi ord atgna forza, scriva la regenza grischuna.

Era duai vegnir creada ina basa legala per ch’il chantun possia sustegnair cun ina contribuziun pauschala scolaras e scolars che fan ina scola media privata.

Scolas medias privatas ston avair reservas

Cun la revisiun da la lescha davart las scolas medias ha la regenza integrà blers resuns da las 54 participantas e participants a la consultaziun. In dals puncts è che las scolas medias privatas vegnan obligadas da retegnair reservas liadas da 15% dals custs annuals.

Il Cussegl grond duai tractar la revisiun totala da la lescha davart las scolas medias en sia sessiun d'october.

