En la crisa da corona stattan dus cussegliers guvernativs en il focus en il Grischun: Peter Peyer (PS) e Marcus Caduff (PCD). Els èn confruntads il mument cun blers resuns - per part fitg critics. Ad RTR han els raquintà co els vegnan a frida cun questa critica.

Surtut dapi che la regenza ha decis da far in «lockdown light» per duas emnas en il Grischun, survegnan Peter Peyer e Marcus Caduff dapli posta che usità. Omadus accentueschan ch'i dettia tuttavia era resuns positivs per lur lavur - dentant era resuns senza respect.

Critica constructiva saja adina bainvegnida, di Peter Peyer. Tals resuns emprovia el era da respunder persunalmain. Dapli fastidis ha il minister da sanadad sch'i vegn derasà teorias enturn Covid-19 che na sa basan betg sin in fundament scientific. Tals resuns stizza el senza leger ubain blochescha ils spediturs - gist era en las raits socialas.

Jau hai chapientscha che tscherta glieud è frustrada ed ha il basegn da svidar il puppen.

Era Marcus Caduff enconuscha questa situaziun: El vegnia per exempel fatg responsabel per «sutterrar la gastronomia en il Grischun» ed i vegnia rinfatschà ch'el n'haja nagina idea.

Resuns frechs u primitivs na respund jau betg.

El n'haja nagin problem cun critica ed emprovia era da respunder persunalmain sin la posta, sincerescha il minister d'economia. Marcus Caduff pretenda dentant in minimum da respect - uschiglio na pren el betg il temp per respunder ils resuns.

Ils dus novs en il focus

En la politica èn Peter Peyer e Marcus Caduff duas veglias vulps - en la regenza grischuna èn els dentant ils novs (en uffici dapi 2019). Gist els stattan actualmain sco ministers da sanadad e d'economia en il center da la crisa da corona - saja quai enten infumar la populaziun, dar scleriment a las medias ubain era per dar pled e fatg en il Cussegl grond.