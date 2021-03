«Nus na pudain quasi betg evitar ch'i dat ina terza unda», di la media chantunala Marina Jamnicki. Il motiv: la mutaziun dal coronavirus è pli contagiusa e la populaziun saja plaunet stancla da corona e na sa tegnan betg pli uschè strict vid las mesiras da protecziun. Ma i dat in «dentant».

Terza unda pli moderada

Il Grischun cun sia strategia da testar intensiva e cun adina dapli persunas vaccinadas saja preparà bain per moderar l'intensitad da la terza unda.

Cun testar vegnin nus da tegnair a bass la derasaziun dal virus. E cun vaccinar adina dapli persunas da las gruppas da risico sa mida er il grad da grevezza da la malsogna.

Ella declera cun in exempel statistic, co quai è manegià: «Il dumber da ospitalisaziuns s'augmenta davent da 50 onns. Quai munta, sche nus avain avant la stad vaccinà tut las persunas sur 50, savain nus – ditg simpel – avair suenter 10 giadas uschè blers cas per avair il medem dumber da ospitalisaziuns.»

La terza unda haja uschia betg pli la medema influenza sin las ospitalisaziuns sco la secunda unda, e sche tut giaja bain ed ins possia avant las vacanzas da stad vaccinar la gruppa da enfin 50 onns, «pon ins propi planet puspè lubir tut».

Stan actual dal vaccinar

Il Grischun vaccinescha tenor la strategia da la Confederaziun en gruppas. L'emprima gruppa, las persunas da risico en chasas d'attempads, saja prest vaccinada. «Nus avain vaccinà 80 pertschient da las persunas en chasas d'attempads, pia tut las persunas che han vulì in vaccin, han gia survegnì la segunda dosa», di la miedia chantunala.

Las ulteriuras persunas na veglian betg sa laschar vaccinar ubain sajan anc betg segiras. En las chasas d'attempads pon las persunas entant gia giudair insaquants pitschens privilegis. Per exempel dastgan ils abitants e las abitantas beneventar dapli che be 2 visitas ed els pon, cur ch'els èn tranter els en chasa laschar davent la mascrina.

Privilegis er per la segunda gruppa?

Che la segunda gruppa vaccinada haja lura er gia privilegis, na saja betg probabel. «I va per proteger la societad, sche 80% èn vaccinads en ina chasa da vegls, protegian quels era las persunas che n'èn betg vaccinadas, dentant en l'entira populaziun èn lura be singuls vaccinads e lura n'è la protecziun betg garantida.»

Quant ditg ch'i giaja fin che tut las persunas che vulan ina vaccinaziun survegnian er quella, saja grev da dir, manegia Jamnicki. Per l'ina perquai ch'ins na sappia betg, sch'ils vaccins possian vegnir furnids sco previs e per l'autra perquai ch'ins na sappia betg quantas persunas che veglian lura propi sa laschar vaccinar.

Persunal da tgira spera

Cunzunt persunas cun bler contact, duain tenor la strategia dal chantun sa laschar testar regularmain – quai vala er per il persunal da tgira. Tar tgirunzas e tgirunzs procuran ils tests regulars dentant per malcuntentientscha: