La situaziun en ils ospitals grischuns saja en il mument buna e survesaivla, totalmain èn per il mument 50 persunas cun corona repartidas en ils ospitals dal chantun, 9 èn sin las staziuns intensivas. Ord quest motiv na stoppian ins per il mument er betg spustar operaziuns, ha declerà la media chantunala Marina Jamnicki, a chaschun dad in inscunter cun las medias.

Il cusseglier federal Alain Berset aveva la mesemna anc ditg en vista a la situaziun actuala, ch’i na saja betg acceptabel ch’intgins chantuns na spostian betg operaziuns betg urgentas.

Record da dumber da cas – 10'128

En Svizra ed il Principadi da Liechtenstein hai dà durant 24 uras per la segunda giada passa 10'000 cas da corona. 399 persunas han da nov stuì vegnir ospitalisadas. Plinavant èn mortas 62 persunas vi dal virus.

Durant quellas 24 uras hajan ins fatg 38'727 tests. Durant las ultimas duas emnas han ins fatg total 400'000 tests. Da quels èn lura 26,4% stads positivs. Mortoris hai dà total 2'337.

En Grischun hai dà 128 novas infecziuns. 13 persunas han stuì vegnir ospitalisadas. En tut èn ussa 50 persunas en ospital, 9 da quels ston vegnir aspirads. En quarantina èn 918 persunas en isolaziun 609.