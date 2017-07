Martin Cabalzar relaschà – «davos mohican» quotidian n'è betg pli

La chasa da medias Somedia ha desditg la plazza al schefredactur da La Quotidiana LQ Martin Cabalzar (61) sin la fin da quest onn. Quai conferma Cabalzar sin dumonda da Radiotelevisiun Svizra Rumantscha RTR.

Anc l’emna passada aveva schizunt il Cussegl federal signalisà ses sustegn per la pressa rumantscha ed uss procura la chasa da medias Südostschweiz Media SA per fatgs: Il schefredactur Martin Cabalzar vegn relaschà per la fin da quest onn.

Cabalzar: «Nagina gronda surpraisa»

Per Cabalzar sez na saja quai nagina gronda surpresa, ha'l ditg sin dumonda da RTR. Dentant «i fa tuttina mal suenter esser stà engaschà var 30 onns».

Uss spera il schefredactur da l'unica gasetta rumantscha quotidiana ch'ils raps vegnain enemen per pudair publitgar er l'oinn proxim LQ. Ed el spera da pudair far part er lura a la gasetta.

Per ils dus ulteriurs collavuraturs da la Quotidiana, engaschads da la Somedia, par'igl da dar autras soluziuns. Quels na survegnian tgunsch betg la disditga, uschia Cabalzar.

Pressiun da la Somedia

La chasa editura Somedia aveva cumenzà da far pressiun la fin da mars. En in scriver a la regenza chantunala ed a l'agentura da novitads ANR aveva la Somedia dumandà per ulteriurs 300'000 francs per pudair edir ensumma LQ. Quella summa correspundia al defizit, che la chasa da medias saja anc pront da purtar enfin la fin da quest onn.

Perquai vegn tschertgada actualmain en Grischun e tar la Confederaziun ina soluziun per LQ. Martin Cabalzar, ch'è dapi 19 onns schefredactur da la gasetta, ha buna speranza ch'i dettia ina soluziun per LQ.

