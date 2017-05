Martin Jäger tema per il spiert da la cuminanza en Grischun

Il Tribunal federal a Losanna ha decis che l’iniziativa da linguas estras dal Grischun è cumpatibla cun il dretg superiur. Quai cun 3:2 vuschs. Cun questa sentenzia suonda il Tribunal federal a la sentenzia da la Dretgira administrativa dal Grischun.

Cusseglier guvernativ Martin Jäger n’è betg propi cuntent da la decisiun dal Tribunal federal, da declerar valaivla l’iniziativa per be in linguatg ester en scola. El tema cunzunt ch’i dettia cun questa iniziativa tensiuns tranter las regiuns linguisticas dal Grischun e ch’il spiert da cuminanza giaja uschia a perder. Pertge dessi la fin finala in gea a l’iniziativa, lura fissan ils rumantschs ed ils Grischuns da lieunga taliana en dischavantatg envers ils Grischuns da lieunga tudestga, è il minister d’educaziun persvas. Pertge lez avessan vinavant englais en scola primara e betg pir sco ils rumantschs en il stgalim superiur.

Vitiers vegnia che metter enturn l’iniziativa che vul be in linguatg ester en scola, fiss betg mo fitg char, mabain era fitg cumplitgà, cunquai ch’il chantun stoppia crear ussa las premissas che nagin vegnia discriminà. Vul dir ch’ins stoppia porscher curs supplementars da linguatgs per quels che vulan sin atgna iniziativa emprender in segund linguatg ester en scola primara. «Quai è per vischnancas pitschnas organisatoricamain ina fitg gronda sfida», di Martin Jäger.

« Ed er per las vischnancas bilinguas, cun fracziuns tudestgas e rumantschas sco per exempel Glion, munta quai ina situaziun quasi betg manischabla. » Martin Jäger

Cusseglier guvernativ

Sco proxim vegn la regenza a far in messadi per mauns dal cussegl grond sa basond sin las sentenzias dal Tribunal federal e la Dretgira administrativa dal Grischun. Il cussegl grond vegn lura a debattar davart l'iniziativa. Refusa el quella e fa tut tenor ina cuntraproposta, lura ha il suveran grischun l’ultim pled en chapitel.

Dubis davart la realisaziun da l’iniziativa na tanschian betg per declerar ina iniziativa sco nunvalaivla, declera il Tribunal federal. Represchentants dal rumantsch e talian avevan fatg recurs tar il Tribunal federal.

La minoritad dal Tribunal federal aveva argumentà ch'il scumond da discriminaziun na vegnia betg resguardà. L'iniziativa offendia er la constituziun grischuna che di che las trais linguas, rumantsch, tudestg e talian sajan egualas. Fertant che las duas linguas en la minoritad ston numnadamain emprender la lingua ferma, il tudestg, pon ils tudestgs emprender vinavant englais. Uschia han ils tudestgs quatter onns avantatg sin ils rumantschs ed ils talians.

Tranter legria ed acceptanza

Ils iniziants beneventan la decisiun dal Tribunal federal. Uss possia il pievel decider quantas linguas che duajan vegnir instruidas en scola primara. I saja in bun di per ils pertutgads, numnadamain ils scolars ed il geniturs sco era las persunas d'instrucziun.

« La decisiun mussa ch'ins na po betg simplamain guntgir in'iniziativa che na plascha betg ad ins cun declerar ch'ella saja nunvalaivla. » Andy Kollegger

Cusseglier grond

Johannes Flury ch'è stà da la partida tar il recurs ch'è vegnì refusà dal Tribunal federal è trumpà da la decisiun. Ma sia posiziun envers l'iniziativa na saja sa midada. La situaziun per las scolas vegniss pli cumplitgada. Uschia duvrass per exempel la scola chantunala ina classa d'englais per quels che han gia gì englais quatter onns ed in'autra per quels che cumenzan gist cun la lingua ed anc ina per quels che han gì gia dus onns englais.

« Jau na vuless betg esser rectur da la scola chantunala » Johannes Flury

President da la Lia Rumantscha

Sulet ina lingua estra en scola primara

Sursiglir cuntegn supplementar La via tar la decisiun L'iniziativa era sco emprim vegnida declerada sco nunvalaivla dal Cussegl grond. La dretgira administrativa aveva lura approvà il recurs cunter quella decisiun, pia che l'iniziativa saja valaivla. Silsuenter han votantas e votants fatg il recurs ch'è ussa vegnì refusà dal Tribunal federal. L'iniziativa è valaivla.

Ils iniziants vulan ch’i vegnia be pli instruida ina lingua estra en la scola primara. En las regiuns rumantschas e talianas dal chantun vegniss uschia be pli instruì il tudestg. Ed en las regiuns tudestgas l’englais.

La dretgira administrativa aveva decidì che l'iniziativa saja valaivla. Quella dretgira aveva argumentà sia decisiun uschia che quella sa refereschia be sin ils roms da scola obligatorics. Las scolas possian uschia anc adina far a mogna ulteriurs roms.

