17,5 cm lunga e 9,5 cm largia è la mascrina da standard. Quai è savens memia grond per dunnas ed uffants. Da producir però mascrinas d'igenia en diversas grondezzas na renda però betg ord vista finanziala. Tar las mascrinas da stoffa datti diversas grondezzas. Però betg tuttas han in certificat che conferma la protecziun per ins sez e per auters.

Per avair ina mascrina che protegia e che ha ina buna grondezza ins sa prender da quellas medicinalas ch'ins po liar davos il chau ed uschia optimar la grondezza. In'autra varianta fiss da far in nuf en las gummas da las mascrinasda standard. Tge ch'ins na duess betg far, è cruschar las gummas. Tras quai datti in spazi tranter vista e mascrina nua che bacterias pon sortir.