10 emnas suenter il lockdown en Svizra è il directur da l'Uniun grischuna per artisanadi e mastergn Jürg Michel optimistic per la stagiun da stad. A lunga vista dettia dentant inqual ensaina da dumonda, quai che pertutga la situaziun da lavur.

Ils davos bun dus mais sajan stads grevs, en spezial per las branschas che n'hajan insumma betg u strusch pudì lavurar, uschia ils detaglists ed er ils manaschis turistics. Uss che tut sa mettia puspè en moviment è Jürg Michel, il directur da l'Uniun grischuna d'artisanadi e mastergn puspè pli optimistic. En vista a la stagiun da stad che stat avant porta è el schizunt positiv. Uschia possian ils detaglists, ils manaschis turistics e tut quels ch'èn dependents dal turissem puspè lavurar.

Mastergnants mitschads cun in egl blau

Scrinaris, installaturs sanitars, picturs ed auters mastergnants hajan pudì lavurar pli u main normal – cun inqual restricziun e malsegirtad. Ma uschiglio è Michel led ch'i n'ha betg dà in scumond da lavur per quels sco en il chantun Tessin.

Igl è stà la decisiun correcta da laschar lavurar mastergnants e da betg serrar plazzals. Uschiglio vesess quai or nair per il mastergn grischun.

Er en vista a la stagiun da stad vesia quai or bain per ils mastergnants. Quai er grazia al turissem ch'è puspè en moviment. Uschia fa Michel ina prognosa positiva a curta vista per commerzi e mastergn. A pli lunga vista è il directur dals mastergnants grischuns pli pessimistic. I na saja betg da negliger che l'economia globala giaja en ina recessiun. Quai vegnia a lunga vista er ad effectuar il commerzi, ils detaglists e la mastergnanza grischuna.