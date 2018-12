Christian Mathis, ch'ha lantschà l'iniziativa per abolir la chatscha speziala, pretenda dal chantun 113'000 francs indemnisaziun. Quai pervia dals custs ch'el ha stuì pajar per ir enfin avant Tribunal federal.

Sin proposta da la regenza aveva il Cussegl grond declerà l'iniziativa sco nunvalaivla, perquai ch'ella cuntrafetschia a la lescha federala. Il Tribunal federal ha però decidì il november 2017 il cuntrari e dà raschun als iniziants. Ord quai motiv less Christian Mathis - anteriur deputà da da la PPS ed iniziant - enavos daners.

Suenter la sentenzia dal Tribunal federal è numnadamain vegnì a la glisch ch'il cusseglier guvernativ Mario Cavigelli aveva tegnì enavos documents da l'Uffizi federal d'ambient BAFU - documents che mussavan che l'iniziativa na cuntrafetschia betg a la lescha federala. Sche Cavigelli avessia preschentà quels, avess il parlament forsa decidì auter ed el n'avessia betg stuì ir enfin a Losanna avant il Tribunal federal, argumentescha Christian Mathis sia pretensiun per in'indemnisaziun.

3'000 francs ma betg dapli

Tenor Mario Cavigelli na stoppia il chantun betg pajar tant sco pretendì da Christian Mathis. Els stoppian be pajar tant, sco quai il Tribunal federal haja fixà - numnadamain 3'000 francs. Sco il schurnal regiunal dad SRF rapporta, less Christian Mathis cumbatter vinavant per ses daners. Sco proxim less el ir tar l'uffizi da scussiun.

