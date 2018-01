I giaja per l'avegnir a lunga vista da las medias independentas, di Atanes, il deputà da la partida socialdemocratica da San Vittore. Sco quai ch'el scriva en in'incumbensa a la regenza na veglia el betg simplamain surlaschar l'avegnir da las medias a las forzas dal martgà. I fiss giavischaivel, sch'il chantun svilupassia in'atgna strategia en questa sparta impurtanta da la promoziun da linguas, uschia vegn scrit en l'incumbensa che vegn inoltrada al parlament chantunal en la sessiun dal favrer.

Sco quai che la Südostschweiz scriva, veglia Atanes savair da la regenza co ella valiteschia il svilup finanzial da las pli impurtantas medias da tuttas linguas chantunalas. In na duai dentant betg mo restar in'analisa. La regenza duai er mussar «variantas per in sustegn finanzial u d'auter gener» per las medias.

Davos la proposta d'in sustegn finanzial stattan dentant er ponderaziuns fundamentalas. Contribuziuns pussaivlas duain garantir che las medias pon porscher lur servetschs impurtant cun mantegnair lur independenza redacziunala.

Sustegn da PBD e PCD

Las schanzas èn intactas che la regenza sto ademplir las pretensiuns da Atanes. Cun sia incumbensa n`èn Atanes e la PS en il Cussegl grond betg persuls. Sco segund ha suttascrit l'incumbensa Aurelio Casanova PCD / Glion e sco terz Gian Michael PBD / Schons. Atanes spera dentant er ch'i dettia ina gronda allianza en il Cussegl grond cunter l'iniziativa No Billag.

