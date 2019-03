En ina decleraziun d’intenziun communabla han l’Agentura da Novitads Rumantscha (ANR), las gasettas «Posta Ladina», «La Quotidiana», «La Pagina da Surmeir» e Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) affirmà lur idea fundamentala da rinforzar la plazza da medias rumantscha e da garantir er en l’avegnir purschidas en tun, maletg e text. Cun ina meglra collavuraziun tranter ils partenaris duai lavur dubla vegnir evitada e las resursas acquistadas duain vegnir investidas en la qualitad dal schurnalissem.

ANR daventa FMR

Cun l’incumbensa da garantir en furma scritta ina purschida mediala per la populaziun rumantscha vegn l’ANR transfurmada en la fundaziun independenta «Fundaziun da medias rumantscha» (FMR). La redacziun vegn manada da la FMR cun focus sin temas regiunals e surregiunals, RTR vegn a contribuir novitads ed actualitads. Sin ina plattafurma tgirada da la FMR vegnan cuntegns mess a disposiziun gratuitamain a tuts ils partenaris che han ina cunvegna da prestaziun cun la FMR.

Il cussegl da fundaziun da la FMR duai sa cumponer da persunalitads independentas che han enconuschientschas spezialisadas da las medias e dal management.

Medias en scrit èn impurtantas

La regenza Grischuna beneventa la FMR. I saja fitg impurtant ch'i dettia er il futur medias rumantschas en scrit, uschia Jon Domenic Parolini il schef dal departament da cultura. I saja segir in avantatg sch'ins possia trair a niz uschia las resursas dals differents meds da massa. En tge furma che il chantun sustegna la FMR n'è entant anc betg cler. Il chantun saja vid evaluar en tge furma ch'el pudess sustegnair la FMR. Sco cun la ANR duaja dentant en il futur er dar cun la FMR ina cunvegna da prestaziun che reglescha tge incumbensas che la FMR ha ed er tge contribuziun ch'ella survegn persuenter. Er saja anc da sclerir en tge furma ch'il chantun fa part al cussegl da fundaziun, uschia Jon Domenic Parolini.

Tge quotidiana è il 2020 en las stgaffas da brevs?

Anc èn insaquantas dumondas avertas quai che pertutga la nova gasetta. Per exempel, co quella vegn a guardar or, schebain la Rumantschia ha insumma avunda schurnalists per emplenir ella, tge che capita cun ils lavurers da l’ANR e pertge che quai model duai avair dapli success che la Quotidiana «classica». Il secretari general da la Lia Rumantscha Martin Gabriel dat resposta.

