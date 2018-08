En il Grischun duain l'agricultura ed il turissem collavurar anc meglier. La Scola auta da tecnica ed economia HTW a Cuira organisescha perquai workshops d'innovaziun per chattar novas purschidas e novas furmas da collavuraziun per l'agroturissem.

Sco quai che la HTW communitgescha è la finamira da quests workshops d'entretschar ils partenaris ed acturs per chattar novas ideas e per pudair sviluppar vinavant la purschida. In emprim workshop per far quai ha lieu la fin da settember a Bravuogn, il schaner suonda in en il Puschlav.

Per sviluppar vinavant l'agroturissemen en Grischun ha la HTW retschavì l'incumbensa – sut la direcziun generala da l'Uffizi d'agricultura e da geoinfurmaziun – d'examinar las sinergias tranter l'agricultura, il turissem ed ulteriuras branschas sco er da mussar co ins pudess promover quellas.

