Per ils ins nostalgia, per ils auters cult – per la giuventetgna dals onns 60 e 70 dentant in pau libertad. Vegnir pli spert dad in lieu tar l'auter, flexibilitad e simplamain «cool» quai eran ils mopeds per la giuventetgna.

Passiun

Per auters èn ils mopeds ina vaira passiun. Zambregiar e struvegiar il pli gugent uras ed uras vid els giu en tschaler u en ina garascha. In hobi che fatschenta blers l'entira vita.

Ord l'archiv: