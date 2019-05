200 lavurants a curs per evitar accidents

Il dumber d’accidents en la branscha da construcziun va enavos cuntinuadamain. Avant stgars 30 onns han 33% dals impiegads gì in accident durant la lavur. Ussa èn quai tenor indicaziuns da la societad d’impressaris grischuns anc 18%.

Svilup positiv

D’engraziar saja quai svilup positiv era a mesiras da prevenziun sco curs regulars per render attent ils lavurers, co sa proteger encunter accidents u malsognas. In tal curs ha quai dà quest’emna a Cuira, quai cun sustegn da la Suva e d’interpresas da construcziun.

Telesguard 17:40