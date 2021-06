Roman Cantieni mida per immediat tar la fracziun da la PS e candidescha la primavaira 2022 sin la glista da la Partida socialdemocratica Surselva en il cumin da la Foppa. Quai ha Cantieni ditg en in’intervista cun la FMR. In motiv per questa decisiun saja tranter auter la midada dal sistem electoral en il chantun. El sez na vesia betg grondas schanzas per ina reelecziun sin la glista da la PCD, respectivamain l’Allianza dal Center.

Tut auter che simpel

Gia dapi in temp haja el gì il sentiment da betg avair in grond effect en la PCD. Perquai haja el tschertgà alternativas per mantegnair l’activitad politica suenter las proximas elecziuns dal Cussegl grond. Il nov sistem electoral haja sfurzà el da tschertgar ina nova soluziun per restar deputà. La decisiun na saja betg stada simpla.