Il tema midada dal clima è omnipreschent. Er ils peschs e la selvaschina sentan ils effects da la midada dal clima. Dentant per il mument n'èn betg tut ils effects per ils animals er negativs.

Ils ins profiteschan (anc)...

Il stgaudament dal clima na porta betg mo effects negativs per la selvaschina. Capricorns, tschiervs, chavriels u er chamutschs profiteschan mumentan per part schizunt anc da la midada dal clima e las temperaturas pli autas:

pli chaud = pli bler pavel per la selvaschina e dapli guaud, nua ch'ils animals pon sa regenerar

dapli guaud = dapli protecziun per selvaschina da chatschaders

Schegea ch'ils davos dus envierns èn stads fraids ed igl ha dà blera naiv, saja en general er vegnì pli simpel per la selvaschina da surviver la stagiun fraida:

En ils envierns, cun l'excepziun dals ultims dus onns, n'han ins betg pli quella selecziun natirala sco ins aveva pli baud.

...auters sentan gia uss la midada dal clima

Quai tuna bunamain in zichel sco sche la midada dal clima fiss buna per ils animals e la selvaschina. Ma quai na pon ins definitiv betg dir uschia. Blers animals ch'han plitost gugent il fraid, sco per exempel il cot selvadi, la giaglina alva u en general ils peschs, èn gia fermamain sut squitsch.

L'Uffizi da chatscha e pestga dal chantun Grischun ha a disposiziun bleras datas dal guaud, da la pizza e da l'aua. Vinavant valia da far novas perscrutaziuns ed observaziuns dals animals per guardar, co ch'els s'adattan a la midada dal clima.

RR actualitad 07:00